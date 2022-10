Coop Lotoga auto võitnud Tatjana: pärast seda, kui öeldi, et ma võitsin auto, ei mäleta enam midagi

Tatjana otsustas loobuda Coop Lotos osalemisest 1. oktoobril. Kui ta oleks teinud seda päev varem ehk septembri viimasel päeval, oleks tema kogutud loosipiletid raisku läinud ja autovõit libisenud käest… „Nüüd ma usun küll, et selliseid uskumatuid asju juhtub elus. See on ebareaalne!“ õhkab ta.

Nädalake hiljem helistati talle Coopist. „Mul ei olnud isegi mõtet, et oleksin mingi auhinna saanud... Kui öeldi, et võitsin auto, siis peale seda ei mäleta ma midagi. Kõik läks kuidagi uduseks – et mis mõttes?! Ma kordasin aina, et see ei saa olla tõsi, see on mingi nali,“ meenutab Tatjana.

Esimesena andis Tatjana võidust teada oma emale. Elukaaslasele Markole soovis ta aga uudist teatada silmast silma ning ootas kojujõudmiseni. „See oli tüüpiline eesti mehe reaktsioon. Ta ütles: mhmh. Selline tunne nagu oleksin ostnud poest piima. Aga pärast läksid küll silmad särama,“ itsitab Tatjana.

Meeleldi ostab Coopi Ehituskeskusest ehituskaupu

Fortuuna soosis Tatjanat aga niivõrd, et ta sai uue Toyota praktiliselt sünnipäevakingiks – nimelt oli tal päev enne üleandmist sünnipäev. „Kuidas küll sattus kokku niimoodi?! Aga nii see juhtus… muidugi on see elu parim sünnipäevakink, otseloomulikult,“ rõõmustab ta. Veelgi enam, varasemalt pole Tatjanal mingit lotoõnne olnud. „Põhimõtteliselt null võitu. Ma ei tea, kas mind ootas natukese suurem kingitus? Inimesed ümberringi võidavad, aga mina… mitte kunagi.“

Et Tatjana on olnud pikalt Coopi truu klient, siis on ta kindlasti seda võitu väärt. Näiteks septembrikuu jooksul käis tema neljaliikmeline pere (Tatjana nimel on üks põhikliendikaart ja ülejäänud on lisakaardid) üle 90 korra Coopis! „Nädalavahetustel käime mehega koos poes, aga igapäevaselt pigem eraldi. Mina lõpetan töö natuke hiljem ja tema varem. Mehel on omad asjad, mis ta ostab, minul enda omad. Vahepeal on muidugi küll, et haarame samu asju – siis on kodus naljakas, et nii juhtus,“ muigab Tatjana.

Kadrina Konsum/Ehituskeskust hindab Tatjana aga väga ning naljalt mujale poodidesse ei kipugi. Vaatamata sellele, et naine peab ka Rakvere kandis tihti käima, eelistab ta Kadrina Konsumit sealsele suurele Maksimarketile. „Kadrina pood on lihtsalt nii mugav ja hubane! Tean täpselt, mis kus asub,“ sõnab ta.