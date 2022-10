Noor naisvaras hammustas turvatöötajat

Aia selgitas, et selline intsident on kurioosne, aga kahjuks osa selle sügise trendist, kus vägivaldseid varguskatseid on märgatavalt rohkem kui eelmisel aastal. „Teenistujad üle Eesti tajuvad, kuidas katsete taga on rohkem närvilisust. Soovitame kõigil oma varal silm peal hoida ja ohtlike olukordade puhul pöörduda turvatöötajate või politsei poole,” ütles Viking Security mehitatud valve juht.