OTSEBLOGI | Wagneri grupp on Kremli suunal üha kriitilisem. Zelenskõi: Venemaa üritab varjata sõjalist ebaedu terroriga

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel on Wagneri grupi asjapulkade seas tekkinud Kremli suunal üha rohkem kriitikat. Nimelt on Venemaa võimude käpa all oleva sõjalises eraettevõtte rahastaja Jevheni Prižogin ja grupi sotsiaalmeediakontod avaldanud pahameelt Venemaa sõjaliste ja ühiskondlike probleemide üle. ISW hinnangul võib see õõnestada Kremli võimu. „Prižogini narratiivides on elemendid, mis võivad meeldida Venemaa presidendi Vladimir Putini natsionalistlikele valijatele, kes on pikka aega kutsunud oligarhe üles rahastama relvajõudude varustamist ning nõudnud läbipaistvust rindel toimuva suhtes ja kritiseerinud Venemaa sõjalisi institutsioone nende ebaõnnestumiste pärast,“ kirjutas ISW.