Juhtkiri | Kes kehtestas eluaegse pangakeelu?

Kas tõesti pangad üritavad olla paavstilikumad kui riik? Küsimus on rahapesuvastastes nõuetes, mille puhul võib pankade ettevaatlikkust mõista, sest kes see ikka endale liigseid probleeme sooviks. Samas on selge, et rahapesuhirm oleks õigustatud ehk ainult finantspetturite puhul, kuigi isegi neist ei pruugi kõik selliste oskusteni küündida.

Nii saame pangakontota jäetud riiukuke või roolijoodiku puhul rääkida pehmemal juhul pankade ükskõiksusest, hullemal juhul pahatahtlikkusest. Samasugune kahtlustus on kerge langema ka riigi peale, kes kafkalikus kantseliidis teatab, et juba mitmendat aastat analüüsitakse ja kaalutakse probleemi. Sellest vastusest nähtub, et ametnikud pole proovinudki asetada end pangakontota jäetud inimese rolli.

Võiks ju kriitiliselt vastu vaielda, et isegi endistele õigushälvikuile ei peagi olema kõik ühiskonna hüved kättesaadavad. Kui nii nagu internetist armastatakse rääkida kui inimõigusest, oleme ka finantsvallas teel sularahata ühiskonna poole. Pandeemia ajal poleks saanud netipoest toitugi koju tellida ilma pangakontota, kuid ka muu elu on tänapäeval kontost ja pangaautomaadist totaalselt sõltuv. Pigem vaadatakse sularahaga poodi minejat kahtlustava pilguga – miks ta eelistab netipankade ajastul rahapakki!