SÕJAKOKKUVÕTE | Vene polügoonil läks tulistamiseks

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas esmaspäeval, et pealinnas olevat osaline mobilisatsioon nüüd läbi saanud. Ta hoidus targu ütlemast, kui palju pealinna mehi siis sõtta läheb. Arvatavasti vähe võrreldes vaesemate, n-ö mittevene aladega. Seni on suured Venemaa linnad jäänud sõjast üsna puutumata – seal elab kontingent, kelle viha Vladimir Putin pelgab ning kellel võib võrreldes muu Venemaaga mingigi mõjuvõim ja raha olla.

Kaks relvastatud meest avasid laupäeval Venemaal Belgorodi oblastis asuvas sõjaväepolügoonil tule, mille käigus hukkus vähemalt 11 inimest ning 15 sai haavata. „Endisest sovetiriigist pärit“ ründajad lasti maha, teatas Vene kaitseministeerium. Tulistamispaik on piiri lähedal ning ohvriteks olid mobiliseeritud ja vabatahtlikud sõdurid. Tegelik tapetute arv võib olla palju suurem. Kuidas said välisriikide kodanike kätte Vene relvad ja mismoodi nad Vene sõjaväkke sattusid, ministeerium ei selgita. Kuigi Kreml hoiab tulistamise tagamaade asjus suu lukus, käivad jutud, et tegelikult lahvatas polügoonil uskudevaheline konflikt. Mõned moslemiusku „mobikud“ olevat avaldanud rahulolematust, kui pealik hakkas rääkima „pühast sõjast“. Sõdurid teatasid selle peale, et pühaks sõjaks saab nimetada ainult islamiusuliste sõda uskmatute vastu. Seejärel olevat läinud eri päritolu meeste vahel tõuklemiseks ja sõneluseks ning hiljem lasid paar islamiusulist sõdurit lasketiirus alustuseks tollesama polkovniku maha.