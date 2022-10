ÕL SOOMES | ÜLLATAS KA SOOMLASI: millal said põhjanaabrid ise teada, et ujuvterminal tuleb just sinna?

Soome majandus- ja tööministeeriumi vanemnõunik Arto Rajala ütleb Õhtulehele, et kevadel, mil Eesti ja Soome majandusministrid memorandumi sõlmisid, ei teadnud soomlased veel isegi, kuhu täpselt sealpool lahte LNG ehk veeldatud maagaasi ujuvterminali jaoks vajalikku kaid rajama hakatakse.

„Põhiline eesmärk oli kindlustada, et vähemalt ühel pool Soome lahte on terminali jaoks koht olemas,“ selgitab Rajala. Toona teadiski Eesti valitsus, et meie kai tuleb Paldiskisse. Olemas olid ka konkreetsed ehitusplaanid. Soomes seda kõike veel olemas polnud, tõdeb Rajala. „Meid üllatas, et nii lühikese ajaga oli võimalik leida sobiv koht ja ehitada sadam ka Soome poolele lahte,“ sõnab ta.

Soomlased otsustasid oma LNG-kai rajada Inkoo valda, Fortumile (Soome analoog Eesti Energiast) kuuluvale Joddböle tööstusalale. Helsingi lääneterminalist, kuhu silduvad Tallinki laevad, sõidab sinna autoga vähem kui tunni. Sadamat ümbritsevatel teedel tiirutades meenub esialgu hoopis Astrid Lindgreni raamatutest tuttav Bullerby küla. Või ükskõik milline Rootsi maapiirkond. Punakaspruunid üsna väikesed puumajad, tihe mets, käänulised künklikud teed.