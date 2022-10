Müüdid vs tegelikkus: paljastame kogu tõe kollageenist!

Müüt 3: Saadaval on vegan kollageen!

Peame sellegi müüdi purustama. Vegantooted on tegemas võidukäiku nii toiduainetööstuses kui ka iluvaldkonnas, kuid kollageeni nime alla vegantoodet siiski paigutada ei saa, sest kollageen on loomne valk ja taimedel seda ei ole. Seega, kui tegemist on taimsetest koostisosadest koosneva toidulisandiga, millel on näiteks kirjas, „toidulisand, mis toetab kollageeni tootmist“, siis ei ole tegemist kollageeniga, vaid koostisainete kombinatsiooniga, mille eesmärk on toetada organismis kollageeni tootmise protsesse.

Müüt 4: Kollageenipulbrid ja -joogid ei aita kortse vähendada.

Kuivõrd kollageenitooted on muutunud järjest populaarsemaks, leidub rohkelt selle kritiseerijaid. See on täiesti tõsi, et me ei tea veel tänagi päris täpselt, kuidas kollageeni toidulisandid toimivad. Aga me teame, et nad toimivad. Sest uuringuid on tehtud päris palju, mis on tõdenud kollageeni tarbimise järgselt positiivset mõju nii naha niisutatusele, elastsusele kui näiteks liigesevalu vähendamisele. Ning naised üle kogu maailma, kes kiidavad kollageeni toimet, ei saa ju kõik olla platseeboefektist mõjutatud. Positiivse tagasiside on meile andnud ka paljud Rosena kollageene proovinud kliendid. Mitmedki neist on meieni jõudnud oma sõbrannade soovitusel.

Müüt 5: Kollageen maitseb halvasti ja on tüütu kasutada

Tõsi ta on, et nii palju, kui on tooteid, on ka maitseid. Ning on üksjagu brände, kelle toodetest on tarbijad loobunud, sest need ei maitse hästi.