IRAANI ENESETAPUDROONID: Vene väed kasutavad odavaid mehitamata lennumasinaid, mida on keeruline tuvastada

Ameerika Ühendriikide luureametnikud teatasid tänavu juulis, et Venemaa delegatsioon külastas juulis vähemalt kaks korda Iraani keskosas asuvat õhuväebaasi, et visata pilk peale kohalike relvatootjate toodangule. Eelkõige huvituti Shahed-136 droonidest – võrdlemisi väikestest, odavatest ning üldse üsna lollikindlatest mehitamata lennumasinatest, mida on vaenlastel keeruline tuvastada. Ilmselt jättis Iraanis nähtu Venemaa ametnikele sügava mulje, sest väidetavalt anti juba augustis sisse tellimus 2400 drooni ostmiseks.