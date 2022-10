Kõrgenenud kolesteroolitaseme ohtlikkusest – puust ja punaseks

Mida kõrgenenud kolesteroolitase tähendab?

Meie veres ringleb pidevalt erinevaid rasvaineid ehk lipiide, mis on organismi normaalseks talitluseks vajalikud. Terviseprobleemid hakkavad tekkima siis, kui teatud lipiidide sisaldus veres suureneb üle normväärtuse. Vere lipiidide taseme suurenemine, eriti niinimetatud „halva kolesterooli“ ehk LDL-kolesterooli taseme kasv on südame- ja veresoonkonna haiguste tekkimise kõige olulisemateks riskiteguriks. Juhul kui suurenenud on teistsuguste verelipiidide – triglütseriidide – tase, võib see viidata tõsistele haigustele nagu maksa rasvumine või pankreatiit. Triglütseriidide taseme kõrgenemine on samuti südametervisele ohtlik.

Miks on kõrgenenud kolesteroolitase ohtlik?

Kõrgenenud LDL-kolesterooli tase on peamine põhjus, miks tekib veresoonte lupjumine ehk ateroskleroos. Selle haiguse kulg on lühidalt järgmine. Veres sisalduv liigne LDL-kolesterool hakkab ladestuma veresoonte siseseintele, tekitades seal paksendeid ehk niinimetatud naaste. Ajapikku need naastud suurenevad ning võivad osaliselt lubjastuda. Siis, kui aterosklerootilisi naaste on palju ja nad on muutunud suureks, hakkavad nad takistama verevoolu ning seetõttu halveneb erinevate elundite verevarustus.

Miks on veresoonte lupjumine ehk ateroskleroos eluohtlik?

Paraku ei piirdu veresoonte lupjumise negatiivne mõju pelgalt verevarustuse halvenemisega. Ateroskleroosiga kaasnevatest ohtudest on kõige tõsisem järgnevalt kirjeldatav asjade käik.

Aterosklerootilised naastud kasvavad, lupjuvad ja muutuvad rabedaks. Mingil kriitilisel hetkel (näiteks vererõhu tõusu korral) rebeneb lupjunud naast veresoone seinalt lahti ja satub verevoolu. Kui see eraldunud naast on suurem, takerdub ta mingis veresoone kohas ja blokeerib verevoolu – tekib tromb. Juhul, kui see tromb on südame veresoontes, tekib südameinfarkt. Kui tromb tekib aju veresoones, võib järgneda ajuinsult. Infarkt ja insult on väga rasked haigused, mis võivad lõppeda surmaga.