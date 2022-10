Reformierakond valis kevadisteks valimisteks uue loosungi

Kaja Kallase sõnul on kampaania eesmärgiks näidata inimestele, et kuigi elame ebakindlal ajal, on Reformierakonna juhtimisel alati Eesti kindlates kätes.

„Kindlates kätes Eesti tähendab kindlates kätes julgeolekut ja liitlassuhteid, toimetulekut, majandust ja ettevõtlust, välispoliitikat, tervishoidu ja kindlates kätes kvaliteetset eestikeelset haridust,“ tõi Kallas välja.

„Mõistame, et ajal, kus üks kriis ajab teist taga, peavad inimesed saama oma riigi peale loota, ning tundma, et mitte kedagi ei jäeta raskes olukorras üksi. Võitlus vabaduse eest käib igal rindel: ukrainlased võitlevad Venemaa sõjamasina vastu ning meie peame hakkama saama Putini sõjast tingitud valusate hinnatõusudega. See mõjutab meid kõiki, kuid peame oma vabaduse kaitsel olema kindlameelsed,“ sõnas Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Kallas tõi välja, et just targad ja tulevikku vaatavad otsused on Eesti kriisidest alati tugevamana välja toonud. „Reformierakonna juhitud valitsus suurendas riigikaitse investeeringuid juba enne, kui algas Putini sõda Ukrainas. Suurendasime Eesti energiajulgeolekut, sidudes end lahti Venemaa gaasist ja kiirendades uute energiaallikate kasutuselevõttu, sest kriisides tuleb käituda otsustavalt. Me vähendame energia hinnatõusu mõju peredele ning suurendame lastetoetusi ja pensioneid. Tõstame politseinike, päästjate ja tervishoiutöötajate palku, sest nemad on kriiside eesliinil. Samuti tõusevad õpetajate palgad, sest nende kätes on Eesti tulevik,“ märkis Kallas.