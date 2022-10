Politsei uurib Eesti hümni teotamist

Karistusseadustiku järgi on Eesti vabariigi sümbolite, sealhulgas hümni, teotamine kuritegu, seetõttu alustati selle video teinud 54aastase mehe suhtes kriminaalmenetlust, et kindlaks teha, kas on tegemist hümni teotamisega, teatas Põhja prefektuuri Ida-Harju jaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater Õhtulehele. „Sa oled loodud si*ast, kividest, soost ja samblast. Aitäh punabolševikele, kes kinkisid meile iseseisvuse. Aitäh Leninile kõige eest!“ Sellised read laulis Postimehe teatel hümni viisiga Kivit, kelle venekeelse versiooni põhisõnum on: „Mu riik on peast segi läinud.“