Prokuratuur taotleb Nikolai Ossipenko vahistamist

Viru maakohus on nõustunud prokuratuuriga, et tema puhul on olemas põhjendatud kuriteokahtlus ning oht, et ta võib endiselt kuritegusid toime panna ja hoiduda menetlusest kõrvale, selgitas prokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Kristiina Kivari. Kohus põhjendas otsust Ossipenkot mitte vahistada tema tervisliku seisundiga, kuid prokuratuuri hinnangul pakuvad meie kinnipidamisasutused väga pädevat meditsiinilist abi. Kivari ütles, et otsus vaidlustatakse. „Seni kogutud tõendite pinnalt on suur oht, et isik võib vabaduses viibides jätkata kuritegude toimepanemist, kuid lisaks sellele on suur oht, et isik võib menetlusest kõrvale hoida. Selleks, et kriminaalmenetlus kiirelt läbi viia, oligi esitatud taotlus isiku vahistamiseks kuni kaheks kuuks," lausus Viru ringkonnaprokurör Alan Rüütel ERRile. Ossipenko kaitsja, vandeadvokaat Jüri Leppik ütleb aga: „Olen pöördunud prokuratuuri poole, et saada teada, milliseid andmeid võib avaldada, aga prokuratuur siiani vaikib. Ju nad arvavad, et see on neile enda võimu teostamisel taktikaliselt kasulik,“ selgitas ta.