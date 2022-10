Rain Ots | Mis saab mõjuagentidest pärast tarvitamist?

Vene saatkonnas on kartoteek tuhandete mõjuagentide kohta. Igaühe kohta on korralik mapp – ja veel mõned aastad tagasi vähemalt olid need mapid tõesti füüsilised pabermapid. Mõjuagent ei saa reeglina palka, parem, kui ta ei saa arugi, kelle huvides ta töötab. Nii on temast rohkem kasu.