Juhtkiri | Taekwondo Föderatsiooni segased rahaskeemid

Ja kui on kindel partner ning palju ööbijaid, ei pruugi hotellid ettemaksu küsidagi. Kas Tallinna meeri juhitav Taekwondo Föderatsioon pole tõesti nende silmis usaldusväärne partner? Kindlasti on võimalik pakkuda ka soodsamaid hindu, kui need on broneerimisveebides. Jutt Covidi-paketist ja intressist on aga veelgi segasem. Ja siis veel see, et kord on „sajaprotsendiline aruandlus“ ning siis „lõplikku saldot veel ei ole“. Mis värk on?