Riina Solman | Muinasjutt praktiliselt tasuta elektrist on liiga ilus, et olla tõsi

Alustan kohe sellest, et tänane elektrihind ei ole normaalne. Elektriarved, mis on kasvanud kordades ja viivad perede eelarvest tihti isegi sadu eurosid, on ebanormaalsed. Suuremad elektrikulud ja kasvavad hinnad teevad meid kõiki vaesemaks. On loomulik, et inimesed ootavad poliitikutelt vastuseid, mis saab edasi. Kõige raskem on maapiirkondade inimestel, kus lisaks kõrgetele elektrihindadele on suuremad kulutused kütusele vajalikku kohta kohale jõudmiseks igapäevane mure.