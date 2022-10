OOTAMATU LEMMIKLOOM: alligaator Wally leevendab omaniku depressiooni

Tavapäraselt on inimese lemmikloomaks mõni kass või koer, hobune või jänes. Vaevalt kjujutab keegi ette, et lemmikuks võib olla ka suru roomajast kiskja, aga just see juhtus Joie Henney'ga, kes peab kodus vabalt ringi roomavat alligaatorit.