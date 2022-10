OTSEBLOGI | ÜRO: Venemaa sõjalise strateegia osa on vägistamine ja seksuaalne vägivald, nad on varustatud Viagraga

Venemaa sõjavägi kasutab Ukrainas oma „sõjalise strateegia“ osana vägistamist ja seksuaalset vägivalda, ütles ÜRO saadik Pramila Patten. „Kui kuulete naisi tunnistamas Viagraga varustatud Vene sõdurite kohta, on see selgelt sõjaline strateegia,“ ütles Patten neljapäeval. Ohvrite vanus ulatub neljast kuni 82 aastani. Ta ütles, et laste vastu on palju seksuaalse vägivalla juhtumeid, keda vägistatakse ja piinatakse.