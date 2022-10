PALEEPÖÖRE! Eesti 200 lükkas Kristina Kallase kõrvale: meil oli juhtimisprobleem

Kõige esimene üllatus sündis juba esimehekandidaatide kõnede ajal. Hendrik Terras teatas viimase lausena, et võtab oma kandidatuuri tagasi ning kutsub kõiki oma toetajaid hääletama Lauri Hussari poolt: „Täna on see koht, kus teatepulk tuleb üle anda ja mitte mulle – mina teen veel trenni – vaid Lauri Hussarile. Mina tahan panustada erakonna juhatuse liikmena. Selleks, et valikud oleksid selged, võtan enda kandidatuuri tagasi.“