MILJONID KADUNUD: hoiu-laenuühistu pankrotiasjas oodatakse sadade võlanõuete esitamist

Pankrotihalduri Martin Kruppi sõnul peetakse võlausaldajate esimene üldkoosolek 17. oktoobril kell 11 Tallinnas Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotellis. Vastavalt pankrotiseadusele on võlausaldajad kohustatud kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate ilmumisest esitama nõudeavaldused, so kuni tänavu 19. novembrini. Vajalik teave, kuidas nõudeavaldust koostada on ka olemas veebis www.eestiareng.ee On oluline, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded tähtaegselt, vastasel juhul on nende võimalus oma raha tagasi saada üsna väike kui mitte olematu, märkis pankrotihaldur. Erandkorras on küll võimalik tähtaega ennistada, kuid parem on järgida etteantud tähtaega ja esitada nõudeavaldus hiljemalt 19. novembril, lisas ta. „Kui nõudeavalduses on puudused, näiteks ei ole lisatud nõuet tõendavad dokumendid või on jäänud nõudeavaldus allkirjastamata, siis antakse võlausaldajale halduri poolt tähtaeg, mis on vähemalt 10 päeva, puuduste kõrvaldamiseks,“ selgitas Krupp.

Õhtuleht on varem kirjutanud, et pankrotihaldur Martin Krupp peab suutma umbes 900 hoiustajale tagasi võitma 17 miljoni euro jagu hoiuseid koos intressidega, mille ühistu asutaja ja juht Maksim Sorokin kahtlasi võtteid kasutades skeemitas esmalt endaga seotud firmadesse ja sealt edasi teadmata suunas. Teiste seas oli sinna 50 000 eurot hoiustanud ka endine välisminister Urmas Paet, on kirjutanud Eesti Ekspress.