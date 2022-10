OTSEBLOGI | Putin: Saksamaa tegi Ukraina sõjas NATO poolele asudes vea. „Igasugune otsene vastasseis NATO ja Vene vägede vahel oleks ülemaailmne katastroof.“

Putin ütles reedel Kasahstani pealinnas Astanas pressikonverentsil, et Saksamaa tegi Ukraina sõjas NATO poolele asumisel „vea“. Ta väitis, et Nord Stream 2 torujuhtme tühistamise otsus oli Saksamaa otsus ning NATO ja Euroopa julgeoleku eelistamine Moskva arvates Saksamaa rahvuslikele huvidele oli viga.

Valgevene kaitseministeerium teatas, et lähipäevil hakkavad riiki saabuma Venemaa väed moodustamaks ühisüksuseid.

CNNi artikli kohaselt nõuab Elon Muski ettevõte SpaceX, et USA valitsus võtaks üle Starlinki interneti rahastamise Ukrainas. Starlinki interneti toimimine on Ukraina vägedele elulise tähtsusega.

Kaks riiki lükkasid edasi Soome ja Rootsi liitumise NATOga. Ungari ja Türgi on viimased NATO liikmed, kes keelduvad andma Skandinaavia riikidele liikmestaatust. USA kaitseminister Lloyd Austin kutsus liitlasi üles protokollid võimalikult kiiresti ratifitseerima.

Venemaa võimud teatasid, et rohkem kui 400 Ukraina Azovi rügemendi võitlejat on viidud erinevatesse Venemaa eeluurimisvanglatesse.

AP uurimine tuvastas, et ametnikud on Ukraina lapsi ilma nõusolekuta Venemaale või Venemaa valduses olevatele aladele küüditanud, neile valetanud, et vanemad ei otsi neid taga, kasutanud neid propagandaks ja andnud neile Venemaa kodakondsuse.