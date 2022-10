Võlgnevus: maa-amet on lõpetanud 47 rendilepingut

Hetkel ei ole Maa-ametil kehtivaid rendilepinguid Konju Kitsefarm OÜ-ga, seega ei saa ettevõttel olla ka kehtivaid renditasu maksmise kohustusi, selgitas riigimaade haldamise osakonna juhtaja Tiina Vooro. Nende lepingute osas, mis lõpetati ülesütlemisega, said renditasu arved kuni lepingute kehtivuse lõpuni tasutud, lisas ta.

Õhtuleht on varem kirjutanud, et arvete õigeaegne tasumine oli Konju kitsefarmi eelmisele omanikule Martin Repinskile pidev probleem. Hiljuti andis see valusa laksu ka farmi uuele omanikule, kes jäi ilma suisa 34 renditud maatükist, sest Repinski ei edastanud talle arveid.