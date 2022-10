Naftatööstuse vastu protestijad loopisid Van Goghi maali supiga. See tekitas suurt segadust aga erakonnas Rohelised: juht kiitis tegu, erakonna ametlik kanal aga laitis!

Londoni rahvusgaleriis leidis reedel aset šokeeriv juhtum: kaks noort neiut, kes võitlevad naftatööstuse hävitava tegevuse vastu, loopisid Vincent van Goghi üht tuntumat teost, mis kujutab kauneid päevalilli, tomatisupiga. See teguviis küttis palju kirgi ka Eestis: ühismeedias avaldasid meelt inimesed, kes leiavad, et keskkond on tähtsam kui ükskõik mis maal, teised ei näe aga vandaalitsemisel põhjust. Huvitav olukord tekkis hoopis erakonnas Eestimaa Rohelised: nende juht kiitis tegu, erakonna ametlikul Facebooki lehel nimetati protestijaid hulludeks!