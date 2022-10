SÕJAKOKKUVÕTE | Putin kavatseb kahe nädala pärast mobilisatsiooni lõpetada

Vladimir Putin teatas reedel, et kahe nädala pärast peaks osaliseks mobilisatsiooniks vajalik sõdurite arv (väidetavalt 300 000, ehkki Putini vastav ukaas konkreetset numbrit ei maininud) koos olema ning siis saab selle ära lõpetada. Muidugi ei maininud ta seda, et Venemaalt pages mobilisatsiooni eest rohkem mehi, kui koguda taheti ning et praktiliselt väljaõppeta „mobikud“ jõuavad juba laibakottides kodumaale tagasi. Ent teadaanne annab talle võimaluse ebamugav otsus kõrvale panna. Associated Press vahendab, et lisaks teatas Putin, et ei näe enam vajadust sellisteks rünnakuteks, nagu 8. oktoobril Ukraina linnu tabanud raketirahe.