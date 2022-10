Tiina Tuum | Nõukogude korra nähtamatud monumendid 

Iga kord, kui jalutasin läbi Balti jaama, torkas nagu noaga kõrva venekeelne rongiaegade teadustus. See andis iga päev valjul häälel teada, et me pole sammugi edasi astunud Ida-Euroopast, mis vägistatuna pärast punavõimu kokku kukkumist maha jäi.