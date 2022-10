Kaja Kallas erakonna volikogul: valimiste suur vastasseis tuleb EKRE ja Reformierakonna vahel

Siingi tuleb välja meie suur erinevus EKREst. Nemad arvavad, et Ukrainat ei peaks toetama, et see pole meie sõda ja me võiksime tegeleda oma asjadega ning mitte seista Ukraina eest. Meie jaoks on selge, et Eesti kaitse algab hetkel Ukrainast. Ukrainlased sõdivad sõna otseses mõttes meie eest, sõna otseses mõttes vabaduse eest. Kui langeb Ukraina, siis Venemaa isu ainult kasvab ja ohus oleme nii meie kui kogu reeglitel põhinev maailmakord.

EKRE esimees on otsesõnu süüdistanud mind ja meid selles, et ma – tsiteerin Martin Helmet: „plärtsun Venemaa suunas ja korjan heast peast mingeid tankimonumente kokku“. Eestimaa inimesed – uskuge mind – kui me oleme praegu vait, ei mäleta varsti enam keegi, mida ütlesid meie vaenlased. Mäletatakse hoopis seda, et meie vaikisime. Neutraalsus ei saa olla meie valik selles konfliktis. Neutraalsus ei ole maailmavaade, neutraalsus on ükskõiksus. Ükskõiksus ebaõigluse ja vägivalla vastu. Ükskõiksus, mille tagajärgi tunneme alles siis, kui ise hädas oleme ja märkame, et mitte keegi meile appi ei tule. Ärgem tehkem endale mingeid illusioone – EKRE reedab võimule tulles koos Ukrainaga Eesti tuleviku.

Me teame oma valusast ajaloost, mis juhtub, kui kurjus võidab ja väikesed riigid neelatakse suure poolt. Seetõttu ei tohi me käituda nii nagu Putin eeldab. Me peame valitsema nii, et meil on raha oma julgeoleku tagamiseks, raha oma elanikkonna toetamiseks ja meil peab olema ka raha Ukraina abistamiseks. Kui meie maksame energia eest kõrget hinda eurodes, siis ukrainlased maksavad vabaduse eest kõrgeimat hinda, eludega.

Reformierakond mõistab, et me ei saa Eestit muust maailmast eraldada ja ette kujutada, et meie mured oleksid väiksemad, kui me lahkuksime Euroopa Liidust, NATO-st või elektribörsilt. Vastupidi – koos suudame ka praeguse tagasilöögi ületada, üksi olles oleksime kerge saak meie agressiivsele naabrile. Ärgu uskuge neid, kes loobivad keerulistes olukordades lihtsaid loosungeid ja arvavad, et meil pole liitlasi ega sõpru vaja; et me saame üksi kõigega hakkama. Ei saa. Meil on liitlasi ja sõpru vaja. Ei kunagi enam üksi.

Saabuv talv saab olema keeruline. Aga elus on kõik suhteline. Erinevalt paljudest ukrainlastest on meil kodu, kuhu peale tööpäeva pöörduda. Meil on kodudes soojus, vesi, elekter. Jah, seal on võib-olla jahedam, kui on olnud eelmistel talvedel. Aga me saame rõõmu tunda, sest meie lastel on kool, kus nad saavad maailma parimat haridust. Me oleme õnnelikud, sest meil ei lenda pommid. Ärgem hetkekski unustagem, et me oleme endiselt väga edukas rahvas, kes suudab ka hädasolijaid aidata. Me oleme suured ja suuremeelsed, kui ulatame hädas olevale Ukrainale abikäe nii siin kui seal. Me oleme väikesed ja väiklased, kui abivajajatele selja pöörame ning otsime kõigis ainult omakasu. Me ei murdu, me ei anna alla ja me saame hakkama!

Ei maksa unustada, et Venemaa soovib meie ühiskondi igal võimalikul moel nõrgestada. Eelpool mainitud energiasõda on ainult üks selle elemente. Ühiskonna nõrgestamine on ka parlamentaarse riigikorra ja selle institutsioonide usaldusväärsuse õõnestamine. EKRE püüab diskrediteerida parlamentaarset riigikorda irvitades parlamendi üle – lõputud „protseduurilised küsimused“, mis mitte kunagi ei ole protseduurilised, vaid sõim ja räuskamine parlamendi saalis. Alternatiivsete faktide ja tõdede pasundamine tegelikkuse pähe ja nii edasi ja nii edasi. Kõik see, mis enne EKRE tulekut oli riigi kõige tähtsamas saalis mõeldamatu, on nüüdseks praeguse riigikogu esimehe vaiksel heakskiidul muutunud reaalsuseks.

EKRE ründab järjepanu ka teisi olulisi riigi institutsioone ja seab kahtluse alla nende usaldusväärsuse, olgu nendeks siis kohus, politsei, prokuratuur või kaitsevägi. Kelle huvides see on?