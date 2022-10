Omavalitsusjuhid: hinnad on nii palju tõusnud, et ei ole raha, mida panna lasteaedade ja huvikoolide õpetajate palgatõusuks

„Omavalitsused on väga suure surve all, et lasteaiatöötajate palgatõusu katta ja me oleme täitsa hädas. Kõik see paistab väga halvasti välja. Väga keeruline on sellest situatsioonist ilusasti välja tulla,“ ütleb Antsla abivallavanem ning linnade- ja valdade liidu juhatuse liige Kurmet Müürsepp.