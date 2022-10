RIIK KOGUB KOOLE: haridusministeerium soovib enda hõlma alla võtta Lüganuse valla kolm kooli

„Põhikoolide teatud ajaks ülevõtmine puudutab vaid Ida-Virumaad ning on erandina ette nähtud nii hariduse arengukavas kui eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskavas. Kui olukord on stabiliseerunud, on võimalik koolide omavalitsustele tagasi andmine,“ põhjendab haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, miks soovib riik endale tervelt kolme Lüganuse valla kooli.