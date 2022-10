Kuidas säilitada oma säästude ostujõud ka homme?

Paljud ehk mäletavad, kuidas me juhtisime inimeste tähelepanu inflatsioonile ning kutsusime üles oma vaba raha võimalikult tulusalt paigutama juba ajal, mil suur hinnatõus veel poelettidel ega kommunaalarvetel tunda ei andnud. Majandustõusu harjal aga hoiatasime, et kinnisvarahindade lagi on kohe-kohe käes. Nii on ka tänaseks läinud. Kuidas see võimalik on?

Homsed numbrid sünnivad tegelikult täna

Majandus ei ole mingi omatahitsi tegutsev tundmatu olend. Majandusnäitajad lihtsalt peegeldavad seda, mis on mõni aeg tagasi juba juhtunud. Täna oleme Eestis kerges majanduslanguses ning seda põhjusel, et eile toodeti ja osteti vähem kui üleeile. Hoiu-laenuühistu saab laenutaotluste ning inimeste hoiuste järgi juba varakult ülevaate sellest, kui tootmismaht või nõudlus uute kaupade järgi langeb või kui vaba raha eelistatakse kulutamise asemel hoiustada. Selle kõige järgi saamegi teada, kuhu suunas majandus liigub.

Aga sel viisil ei saa ennustada üksnes langusi ja kriise, vaid ka õitsenguid ja tõuse. Kuigi riik on täna majanduslanguses, siis tegelikult käivituvad juba praegu ärid ja projektid, mis majanduse homme taas tõusuteele viivad. Eesti Pank on ennustanud, et aastal 2024 kahaneb tänane massiivne hinnatõus kahe protsendini ning ka vahepeal languses olnud majandus pöördub sellel ajal taas tõusuteele. Nii et praegust olukorda ei maksa kindlasti karta, küll aga on oluline teha otsuseid, mis päästaksid tänaseks kogutud vaba raha.

Kuidas säilitada säästude ostujõud?

Kui majandustõusu ajal tähendas inflatsioon seda, et vaba raha sai paigutada näiteks kinnisvarasse, siis majanduslanguse ajal langeb järsult nõudlus majade ja korterite järele ning kinnisvarahinnad enam ei tõuse, pigem langevad. Seda süvendab ka Euroopa Keskpanga tõstetav laenuintress.