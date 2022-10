Georg Malvius | Latte ja cappuccino – tehnoloogia ning puhas kunst

Rüüpan kohv ning vaatan saabujaid ja lahkujaid. Tihtipeale lasen fantaasia lendu ja mõtlen neist väikesi lugusid. See naine peab olema õpetaja, sest ta loeb raamatut kiiresti ja suure keskendumisega. See mees on aga kindlasti politseinik, kes otsib kedagi. Ja ma kirjutan oma fantaasia ja tähelepanekute põhjal artikleid, näidendeid ja muusikale!