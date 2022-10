Esmaspäeval suletakse Tallinnas liiklusele Pronksi tänava Gonsiori ja Kunderi tänava vaheline lõik

Abilinnapea Vladimir Svet märkis, et tänavat suletakse etappide kaupa ja ristmikud jäävad sellel etapil veel avatuks. „Mõistame, et nende töödega kaasnevad ebamugavused kõigile liiklejatele, kuid seeläbi loome Jõe ja Pronksi tänavatele kaasaaegse ja eri liiklejatega arvestava linnaruumi. Lisaks parematele liikumistingimustele jalakäijatele ja ratturitele ning uuele haljastuslahendusele, ehitame välja ka bussipeatused, et tänavatel oleks tulevikus rohkem ühistransporti,“ ütles Svet.