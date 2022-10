MUSKLIS JA MEHELIK? Jõusaalis käiv neiu põrutab kriitikutele vastu: „Kas lodev ja pekine on siis parem olla?“

„Minu ema arvas kunagi, et tüdruk peaks ikka mõnda „naiselikku“ sporti tegema, mitte meestega ühes ruumis rauda tõstma. Näiteks võrkpalli mängima või kergejõustikuga tegelema. See, et jõusaalis käisin, talle ei meeldinud. Kartis, et siis hakkavad mul lihased kasvama nagu meeskulturistidel,“ räägib 23aastane neiu. Miks öeldakse, et jõusaalis käiv naine on mehelik ja musklis? Kas sellel eelarvamusel on alust?