„JUSTKUI PIKK TASUSTATUD PUHKUS“: tippametnik jäi vägistamises süüdi, kuid vangi ei lähe. Ka palk jooksis aastaid edasi

Algselt mõistis Rahuoja süüdi Brüsseli kohus. Kohtunik Luc Hennart ütles 2019. aastal AFPle, et Rahuoja korraldas kõnealusel õhtul peo, et tänata töötajaid ja tähistada oma tütre sündi. Mees väitis, et suhe prantslannast kaastöötajaga oli konsensuslik, kuid pärast tõendite vaagimist järeldas kohus, et nõusolekut seksuaalvahekorraks ei olnud, ütles Hennart.