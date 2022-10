ÕL VIDEO | Peeter Kuimet: „Viimased pool aastat on näidanud, et Ukrainal on võimalik see sõda võita."

Peeter Kuimet ütles, et viimased pool aastat on näidanud, et Ukraina on kaitstav ja Ukrainal on võimalik seda sõda võita, kui on olemas tahe, inimesed ja relvastus, kuid peame olema valmis konflikti kandumiseks kevadesse.

Viimati valitsuse poolt vastu võetud abipakett Ukrainale sisaldab suures hulgas suurtüki- ja tankitõrjelaskemoona ning talvevarustust, ütles Kuimet. Paketis on ka kuuli- ja killuvestid. Laiem sõnum, mida Eesti paketiga annab, on, et Eesti ei väsi Ukrainat abistamast ega lase end heidutada Moskva ähvardavatest sõnumitest. See on eeskujuks ka teistele lääneriikidele.

Ukrainasse jõuavad praegu kohale pikamaaõhutõrjekompleksid, mida tarnib Saksamaa. NATO on otsustanud praegu keskenduda mittesurmavale abile, pakkudes kütust, meditsiinivarustust, droonitõrjevahendeid jms.

Eesti on Ukrainale praeguseks andnud abi umbes veerand miljardi euro ulatuses. Eesti abi andmine on sattunud heale perioodile, oleme saanud keskenduda enda varustuse uuendamisele ja täiustamisele. Kasutatud vormid ja varustus on Kuimeti sõnul siiski heas korras. Märkimisväärne osa abist tuleb juba eksisteerivatest laovarudest, mis läheb meil lähinädalatel ja kuudel asendamisele. Seega meile märkimisväärseid riske ega auke kaitsevõimes ei kaasne.

Mart Vendla ütles, et Vene relvajõud andsid sel nädalal raketilööke üle kogu Ukraina. Fookus on olnud elektritaristu peal. Umbes 30% Ukraina elektritaristust on selle löögi tagajärjel välja löödud. Taastamine võtab aega, külmem ilm tekitab lisasurvet. Putinil on võimalik näidata end resoluutse ja otsustava juhina, kes karistas Ukrainat Kertši silla plahvatuse eest. Raudteekahjustustega saab häiritud sõjas olevate üksuste varustamine, kuid suuri muutusi see rinnetel ei too. Küll tuleb varustust tarnida veokitega, mis võtab rohkem aega. Teadmata on, mis seisus on sild ja kui kaua võtab selle täisvõimsuse taastamine.

On esimesi teateid mobiliseeritute jõudmisest ja ka hukkumisest Ukraina rindel.