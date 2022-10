VIDEO | Riigikogu erikomisjon rääkis erakorralisel avalikul istungil Eesti gaasivarudest

Erikomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles enne istungit, et komisjon ootab selgitusi, kuidas jõuti hoolimata energiasõltumatuse ja -julgeoleku tagamise eesmärgist otsuseni, et LNG-laev läheb vastupidiselt esialgu kokkulepitule Soome.

„Ettevõtjad on tuginedes riigilt saadud lubadustele investeerinud Paldiski LNG-terminali haalamiskai ehitusse miljoneid eurosid, kuna neil oli teadmine, et laev tuleb Eestisse. Paratamatult tekib küsimus, kas riik on valmis kümnetesse miljonitesse ulatuvad kulud hüvitama ja milline on selle segaduse mõju riigieelarvele,“ lausus Mölder. „Kõige tähtsam on, et Eesti gaasiga varustatus oleks tagatud ja gaasiküttel kodud püsiks talvel soojad, mistõttu ootame ülevaadet ka gaasiga varustatusest.“