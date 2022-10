Kimi režiim monteeris endale lennukeid juurde

Põhja-Korea lennutas merre ballistilise raketi ning tema lennukid sattusid piirile nii lähedale, et Lõuna õhuväelased pidid enda õhumasinatele hääled sisse lööma, et hoiatuseks õhku tõusta. Pyongyang aga väidab, et tundis end ähvardatuna, kui lõunakorealased nende sõnul suurtükkidega üle piiri tulistasid, mistõttu oli vaja „jõulisi sõjalisi vastumeetmeid“. Lisaks korraldas Põhja-Korea nädal tagasi lennuväe õppused, kuid need polnud arvatavasti päris nii võimsad, kui režiim välja näidata lootis…