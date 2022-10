SÕJAKOKKUVÕTE | Venemaal on neli sõpra

ÜRO Peaassamblee kiitis kolmapäeval ülekaalukalt heaks resolutsiooni, milles öeldakse, et nelja Ukraina tsooni annekteerimine on ebaseaduslik ja kehtetu. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi nimetas resolutsiooni ajalooliseks ja tänas selle poolt hääletanud riike. Venemaa hääletas muidugi vastu, temaga üksmeelselt aga hääletas vaid neli riiki: Põhja-Korea, Süüria, Nicaragua ja Valgevene. Isegi Hiina otsustas jätta hääle lihtsalt andmata, nagu ka paljud Aafrika ning Kesk-Aasia riigid. Ütle, kes on su sõbrad…

Kunagi abistas miljardär Elon Musk ukrainlasi oma Starlinki satelliidisüsteemiga ning pälvis selle eest ka kiidusõnu. Viimastel päevadel on rikkur teinud aga üha kummalisemaid ja kremlimeelsemaid avaldusi ning sel nädalal teatas ta, et lükkas tagasi ukrainlaste soovi laiendada Starlinki teenust Krimmi. Tema sõnul viiks „Krimmi ohustamine kindlasti täiemahulise sõja ettevalmistusteni“. Ukraina sõdurid kurdavad, et neil on Starlinki kasutamisega probleeme.