Palk meelitab, eksam peletab: mille järgi valivad noored, mida ülikoolis õppida?

„Noored on pragmaatilised. On erialasid, kus on kindel tööturu väljund ja üliõpilase ettekujutus sellest, mida pärast lõpetamist on võimalik tegema hakata, on selgepiirilisem. Näiteks arstiteadus, hambaarstiteadus, õigusteadus, informaatika – need on erialad, kus on korralik sissetulek ja lootus elus hästi hakkama saada,“ iseloomustab Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma ülikooli kandideerijate valikuid.