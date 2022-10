Aasta noor ettevõtja 2022 on Kristjan Lind

Tänavuse aasta noore ettevõtja konkurss oli tihe, sest esikolmikusse jõudnud nominente eraldas üksteisest ainult paar punkti. Noore ettevõtja preemia nominentideks olid Kristjan Lind (Bikeep OÜ), Mart Suurkask (Bercman Technologies AS) ja Kee Abel (Abel OÜ).

„Kristjan oma meeskonnaga on Bikeepi näol loonud nutika ja turvalise võimaluse, mis pakub hea lahenduse paljudele jalgratturitele ja mikromobiilsete vahendite kasutajatele. Kristjanit tunnustan eriti seetõttu, et ettevõte on ambitsioonikas ja aktiivne eksportija, mõeldes samas ka sellele, millise positiivse jälje jätab jalgrattaparklate loomine ka keskkonnale,“ sõnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja direktor Mait Palts ning lisas, et tänased noored ettevõtjad mõtlevad mitmekülgselt, on nutikad ja pealehakkamist täis. „On oluline, et neid ka märgataks ja esile tõstetaks, see innustab veelgi ettevõtlusteekonnal,“ sõnas Palts.

LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume sõnas: „Kunagi on kõik oma ettevõtlusteed alustanud „garaažist“. Meil on hea meel olla nendega, kes julgevad riski võtta, sest sellel tugineb ettevõtlus. Tahame toetada nooruslikku energiat Eesti ettevõtluses ning hoiame pöialt uute edulugude tekkeks, sest meil ühiskonnana on neid lugusid ja lugude rääkijaid väga vaja. See edu innustab kogu ettevõtlust ning suurendab kõigi soovi olla parem.“

Bikeep OÜ on asutatud 2012. aastal ning ettevõte on mikromobiilsuse edendaja, mille põhitooteks on nutikas jalgrattaparkla, mis pakub lahenduse just rataste ja tõukerataste turvaliseks hoiustamiseks. Idee sündis reaalselt vajadusest turvalise jalgratta lukustuse süsteemi järgi. Tegemist on vargakindla elektroonilise jalgarattalukuga, kus kasutatakse QR-koodi põhist rakendust. Ettevõte on lisaks kodumaale tugevalt fookusseeritud välisturgude ekspordile ja haldamisele, olles esindatud juba 28 riigis. Bikeep asus välisturgudele laienema alustades USAst, olles tänaseks jõudnud juba Kanadasse, Uus-Meremaale ja Suurbritannia turule. Peamisteks klientideks on kinnisvaraarendajad, kaubanduskeskused, kinod, büroohooned, pangad, omavalitsused ja hotellid.

Kristjan peab tähtsaks jätkusuutlikkust ja leiab, et tegemist on valdkonnaga, mis aina enam saab tähelepanu nii riiklikul kui eratasandil, sest keskkonnasäästlikkus on tulnud, et jääda ning linnapildis soovitakse, et jalakäijatel-ratastel-tõukeratastel oleks rohkem ruumi. Lisaks Bikeep'le panustab Kristjan aktiivselt erinevatel ümarlaudadel, et parendada teadlikkust keskkonnasäästlikkuse kohta ning anda soovitusi, mis variante rakendada.