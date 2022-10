Aasta ettevõte 2022 on Baltic Workboats

Aasta ettevõte valiti EASi ja KredExi ühendasutuse ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi „Ettevõtluse auhind“ ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi „Konkurentsivõime edetabel“ parimate seast.



EASi ja KredExi ühendasutuse juhi Lauri Lugna sõnul on aasta ettevõte Baltic Workboats inspireeriv näide tänapäeva ettevõtlusesest. „Nii nagu murravad nende innovaatilised lainet murdva vööriga laevad läbi lainete, on Baltic Workboats ka globaalses konkurentsis läbi murdnud. Kõrgetasemelise tehnoloogia kombineerimisel maitseka ja funktsionaalse disainiga suudab ettevõte pakkuda kaasaegseid töölaevu politseijõududele, piirivalvetele ja uurimiskeskustele üle maailma,“ ütles Lugna ning tunnustas kõiki konkursil osalenud ettevõtteid.



Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul ühendab selle aasta silmapaistvaid ettevõtteid panustamine innovatsiooni ja koostöö teadusasutustega. „Võitja Baltic Workboats näitel on nii võimalik ka Eesti kapitalil tegutsedes ja maailma mastaabis väikeses kohas ehk Saaremaal luua keeruline ja kõrge lisandväärtusega toode ning sellega peaaegu 30 eksporditurul edukalt läbi lüüa,“ selgitas Aas. „Sellised edulood näitavad, kuidas innovatsiooni panustamine tasub ära. Uuenduslikel ettevõtetel püsib nii siinsete ettevõtete kui inimeste heaolu jätkuv kasv.“



„Ettevõtjaks olemine nõuab julgust, aktiivset meelt ja valmidust kiirelt reageerida – seda on eriti näidanud viimased aastad, mis on ettevõtjaid heidutanud erinevate raskustega. Muutlikus keskkonnas püsima jääda, tööd pakkuda ja majandust elavdada on iseenesest juba suur saavutus. Kiitust väärivad kõik ettevõtlikud inimesed,“ ütles kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman.