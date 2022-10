JÕHKER KURITÖÖ MAALILISES ŠVEITSI LINNAS: kättemaksu vandunud naine pani eestlasest hotellitöötaja põlema

Šveitsi läänenurgas Genfi järve kaldal asuv Lausanne on imeliselt kaunis ligi 130 000 elanikuga linn, mis on ühtlasi ka piirkonna suurim keskus. Peamiselt teatakse linna tänu sellele, et seal asub rahvusvahelise olümpiakomitee peakorter. Šveits on tuntud kuritegevuse madala taseme poolest ja mitmete edetabelite järgi on tegu elamiseks kõige ohutuma riigiga maailmas. Ehk see on ka põhjus, mispärast juhtunu eriliselt šokeerivana mõjus. Kohalik ajaleht esitleb kuriteo detaile kui „ekstreemset vägivalda.“