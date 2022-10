KA HAIGLAVOODI ON KOHTUMAJJA TOODUD: pöördumatu haigus ei päästa tingimata õigusemõistmisest

Kõige kuulsam tervise tõttu kohtu alt pääsenu oli Edgar Savisaar. Korruptiivsete tegude eest kohtu alla antud endine linnapea korraldas kohtusaalis paraja meediatsirkuse. Lõpuks otsustaski riigikohus, et Savisaar pääseb menetluse alt, kuna ta tervis on nii habras, et oht tema surmaks kohtupidamise käigus on piisavalt suur. Hiljem väitis Savisaar, et ta on puhas kui prillikivi, ja juriidiliselt on tal ka täiesti õigus. Küll taandus Savisaar poliitikast ja seetõttu ei olnud tema puhul enam karta, et ta väidetavale halvale teele naaseks.