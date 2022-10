VARASTELE POLE MISKI PÜHA: Eesti kirikutest on riisutud hindamatuid aardeid! Kas on lootust, et need veel kunagi koju jõuavad?

Pikanäpumeestele on aastakümnete viisi meelispaigaks olnud pühakojad – just nendest hoonetest on pihta pandud hulk hindamatuid kultuurimälestisi, mida pole tänaseni leitud. Kui ei saabu erilist õnne või läbimurret, jäävadki need võõrastes kätes kadunuks. Vargus- ja leiulood on aga niivõrd värvikad, et saaks inspiratsiooni kasvõi krimiseriaaliks.