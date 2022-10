TEEKOND TERVENEMISENI! 18 aastat raskes depressioonis olnud Janis: „Oli perioode, kui soovisin, et ma sureksin vähki.“

Janis on 54aastane edukas finantsspetsialist. Mitte miski ei reeda viie lapse isa sportlikus välimuses või olekus, et ta on kaheksateist aastat olnud raske depressiooni küüsis, mis viis ta korduvalt enesetapumõtetega psühhiaatriahaiglasse ja pani tarvitama meeletus kogusest ravimeid. „Ma lihtsalt ei julgenud endale kätt külge panna, kuid soovisin, et haigestuksin näiteks vähki, mis mu justkui viisakalt viiks,” tunnistab mees.