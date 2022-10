HÄID NIPPE: kuidas nutitelefonidega imeilusaid pilte teha?

„Kui valgusolud on hämarad, siis tuleks pildistamiseks kasutada selleks spetsiaalselt loodud funktsioone. Samsungi Galaxy Fold4 ja Galaxy Flip4 telefonides on need olemas ja telefon saab ka automaatselt aru, kui hämaruse tõttu tuleks pildistamiseks öörežiimi kasutada,“ sõnas Kozlov.

„Kuigi lihtsalt tavalise automaatrežiimi peal pildistamine on väga lihtne ja mugav, siis tasub uurida, mida huvitavat on telefonil veel pakkuda. Samsung Galaxy Fold4 ja Galaxy Flip4 telefonidel on näiteks arendatud lahendus nimega FlexCam. Sisuliselt tähendab see, et telefoni kaamerarakendus kasutab ära seda, et seade on volditav,“ rääkis Kozlov.