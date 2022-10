KOLMEEURONE LÕUNA TUDENGITELE?! „Mulle tundub, et siin on toit eestipärasem.“

Tartu ülikooli ajalootudeng Robert Varik oli üks tudengisöökla idee algatajatest. Avamisel seisab ta DJ-puldi taga ja mängib külalistele muusikat. Ta ütleb, et paljud idee algatajatest on Eesti Yliõpilaste Seltsi Veljesto liikmed. „Me tahtsime, et üliõpilastel tekkis harjumus ühes kohas koos söömas käia ja suhelda, nagu teistes Euroopa riikides on tavaks – seal on need sööklad osa traditsioonist.“ Varik ise käis vahetusüliõpilasena Saksamaal ning kinnitab, et seal on palju paremad tingimused: „See on midagi, millest on puudu. Teistes riikides on iseenesestmõistetav, et üliõpilastel on oma sööklad nagu põhikooli- või gümnaasiumiõpilastel.“