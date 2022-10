KAS JULGED PROOVIDA? Need on Kirg.ee selle hooaja 6 kõige kuumemat müügihitti!

Üheks hitiks on näiteks kassikostüümid. Muuseas, seda saab kanda ka oma riiete all nii, et näha on vaid sukad ja hiljem privaatruumi minnes on kostüüm juba olemas. See on avatud ja vahekorra ajaks seda eemaldama ei pea.

Kuna kassikostüümid on üsna elastsed, siis saavad mehed vabalt seda oma kaasadele osta, kartmata, et soetavad liiga suure või väikese numbri. Üllatus naise näol on garanteeritud!

Seksikas advendikalender. Jõulud pole üldse nii kaugel, seega võiks mõelda, millega kaasat pühade eel üllatad. Kui jõulukingituse plaanimiseks on sinu arvates siiski liiga vara, siis advendikalendri jaoks küll mitte.

Mida leiad seksikast advendikalendrist? Huh, igasuguseid põnevaid vidinaid! Olgu selleks õlid, libestid, pesu, käerauad või kuumad lelud. Kirg.ee valikus on praegu kolm erinevat advendikalendrit, kõigis 24 eraldi karbikest. Tänu sellele advendikalendrile jätkub elevust kuni jõuludeni välja! Muuseas, eraldi ostes oleksid tooted kordades kallimad.

Satisfyeri menstruaalanumad. Järjest rohkem naisi on avastanud menstruaalanumad – korduvkasutatavad anumad menstruatsioonivoolu kogumiseks ja takistamiseks. Menstruaalanuma plussiks on see, et ta on elastne, valmistatud kehale ohutust ja allergiavabast silikoonist (seega ei põhjusta allergiaid, põletikke ega muid ebamugavaid terviseprobleeme) ning on lisaks keskkonnasõbralik. Pealegi on kasutus väga lihtne.