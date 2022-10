Valitsus pikendas kaitseväe juhataja ametiaega

„Kindralleitnant Herem on Eesti kaitsevõimet arendanud mõistuse ja südamega. Tal on kindel plaan ja soovin talle palju jõudu eesmärkide saavutamisel,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

„Praeguse julgeolekuolukorra, oluliste kaitseinvesteeringute ja NATO tippkohtumise otsuste elluviimise valguses on väga hea, et nii kindral Herem ise kui ka kaitsevägi said varakult kindluse kaitseväe juhataja ametiaja pikendamises,“ lisas Pevkur.