VIDEO | Kallas: Eesti varustatus gaasiga on sel talvel tagatud

„See, et FSRU tuleb Soome lahele on oluline nii meile kui Soomele. Meie gaasitarbimine on kukkunud 5 TWh-lt 3,5-le. Soome ei olnud arvestanud, et Venemaa lõpetab neile gaasi tarnimise täielikult ja nende jaoks on see FSRU ehk LNG-terminal ainus variant. Meil on Baltic Connector, mis meid ühendab ja meie varu katab Soome poolt Eesti poole. Meil on ühendused Lätiga, kuhu on gaasi varutud. Kui vaatame varusid, siis peaks see andma kindluse, et saame sellel talvel hakkama,“ seletas Kallas.

Kallase sõnul on oluline see, et terminali kasutamisel koheldaks Eesti ja Soome gaasimüüjaid võrdselt.

„Elektri ja gaasi erinevus on see, et gaasimüüjad ei kuulu Eestile, vaid need on eraettevõtted, kes neid lepinguid täidavad ja gaasi müüvad. Ehk siis meie peame looma võimalused selleks, et gaasimüüjad saaks tarbijatele gaasi ikkagi müüa,“ sõnas Kallas.

Kallas võttis teemaks ka Covidi, millest pole justkui ammu räägitud.

„Meie Covid-19 riskitase on keskmine, aga haiglaravi vaates oleme oranži lähedal, mis tähendab, et viimase kolme nädalaga on hospitaliseeritute arv mitmekordistunud, 75lt 234le inimesele. Praegu tehakse ka tõhustusdoose, mis aitavad ära hoida raskelt haigestumist. Inimesed, kes on riskigrupis, palun tehke seda. Covid ei ole kuhugi kadunud,“ rõhutas Kallas.

Kallas märkis, et haridus ja julgeolek on omavahel tugevalt seotud, mistõttu algab eesti keelele üleminek lasteaedades ja esimestes ja neljandates algab juba 2024. aastal. „Eesmärk on see, et täielik üleminek on 2030. aastaks täielikult tehtud.“

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kinnitas, et 2024. aasta sügisest on lasteaiad eestikeelsed ning algab üleminek eesti keelele esimestes ja neljandates klassides ning liigub siis klass-klasilt edasi. 2029. aasta sügisel õpivad juba kõik põhikoolilapsed eesti keeles.