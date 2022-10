OTSE | Valitsuse pressikonverentsil selgitavad olukorda Kallas, Läänemets, Lukas ja Kallas

F-gaaside määruse muutmise eesmärk on täiendavalt vähendada nende gaaside heidet ja võtta F-gaaside asemel rohkem kasutusele alternatiive, millel ei ole kliima soojendamisele arvestatavat mõju. Osoonikiht on aeglaselt taastumas tasemele, mis oli 1980. aastal ehk enne osoonikihi kahanemise avastamist, mis näitab, et rahvusvahelistel kliima soojenemise vastastel meetmetel on mõju.