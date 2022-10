Politseiauto kongi pandud kohvikupidaja jätkab politseiga kohtuvaidlust

Elvis Brauer taotles Tallinna halduskohtus politseilt 400eurost hüvitist, seda kinnipidamise ja läbiotsimise eest. Nimelt vestlesid mullu 11. aprilli politseinikud Tallinna vanalinnas ühe naisega, kui nende astus Brauer, kes hakkas neile küsimusi esitama. Seetõttu tekkis kaebaja ja politseiametniku vahel sõnavahetus, on kirjutanud Delfi. Korravalvurid palusid Baueril esitada isikut tõendav dokument, millest too keeldus. Ta viidi konvoibussi ning tehti turvakontroll ja paigutati seejärel politseibussi kongi. Kaebaja esitas Tallinna halduskohtule kaebuse, milles ta taotles PPA toimingute õigusvastasuse tuvastamist.

Kohus mõistis politsei- ja piirivalveametilt Brauerile välja 50 euro ja 50 sendi suuruse hüvitise selle eest, et ta pandi nende hinnangul õigusvastaselt politseiauto kongi. Braeur on esitanud halduskohtu otsusepeale apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule.